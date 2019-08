Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa: festa e programma

Marina di Ragusa, al via da oggi i solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria di Portosalvo. “Noi sappiamo che il tuo sguardo, che maternamente accarezzava l’umanità umile e sofferente di Gesù in terra, si sazia in cielo alla vista dell’umanità gloriosa della Sapienza increata, e

che la letizia dell’anima tua nel contemplare faccia a faccia l’adorabile Trinità fa sussultare il tuo cuore di beatificante tenerezza; e noi, poveri peccatori, noi a cui il corpo appesantisce il volo dell’anima, ti supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché apprendiamo, fin da quaggiù, a gustare Iddio, Iddio solo, nell’incanto delle creature”. E’ questa una parte della preghiera che il parroco di Maria Santissima di Portosalvo, il sacerdote Riccardo Bocchieri, ha scelto per annunciare e caratterizzare l’edizione 2019 della festa che, a Marina di Ragusa, prenderà il via oggi e proseguirà sino al giorno di Ferragosto. E’ la festa religiosa per antonomasia della frazione rivierasca del capoluogo.

Ogni giorno, in chiesa, ci sarà alle 18,45 la recita del Santo Rosario e la coroncina alla Madonna. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica. Oggi, in particolare, è la festa della Trasfigurazione del Signore. Alle 18,30 il solenne scampanio darà il via al novenario. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica. Mercoledì 7 agosto, alle 7,30 la celebrazione eucaristica si terrà dalle suore mentre alle 8 in parrocchia. Nel pomeriggio alle 18,45 la recita del Rosario e la coroncina alla Madonna. Mercoledì alle 7,30 la celebrazione eucaristica dalle suore, alle 8 la celebrazione eucaristica, alle 18,45 il Santo Rosario e la coroncina alla Madonna mentre alle 19,30 si terrà la celebrazione eucaristica che sarà caratterizzata dalla benedizione delle mamme in attesa.

Il triduo in preparazione alla festa si terrà nei giorni 11, 12 e 13 agosto e sarà predicato dal sacerdote Maurizio Di Maria.