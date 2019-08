Selezioni finali Miss Contea 2019 a Modica

Giorno 3 e 4 agosto al Centro Commerciale La Fortezza si sono svolte le selezioni per decretare le 15 finaliste del concorso "Miss Contea" che si svolgerà a Modica, in Piazza Matteotti, il 18 agosto alle ore 21.

Le ragazze candidate hanno sfilato in costume da bagno e in mise sportiva per essere selezionate dalla giuria di qualità composta da esperti del settore moda e bellezza. Alla presenza di un pubblico curioso e divertito, le ragazze sono state abbigliate dal main sponsor Primadonna collection ed hanno sfoggiato la loro giovane bellezza davanti l'attenta giuria. I nomi delle finaliste non si conoscono ancora e in attesa di essere contattate, le ragazze si preparano per i successivi appuntamenti dagli sponsor per la prova degli outfit per la serata finale. Per conoscere tutti gli sviluppi, seguite l'evento sulla pagina facebook dedicata!