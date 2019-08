Asd Equipe Sicilia di Comiso conquista la gara Allievi della Coppa a Solarino

Cristian Di Prima, ciclista dell'Asd Equipe Sicilia di Comiso ha vinto tra gli Allievi la 67esima edizione della coppa San Paolo apostolo, disputatasi sabato sera a Solarino, in provincia di Siracusa, gli Esordienti e gli Allievi del sodalizio guidato dal presidente Carmelo Cilia, presente alla kermesse, si sono dati battaglia con l’intento di guadagnare un posto al sole.

Per quanto riguarda gli Allievi, da segnalare il successo ottenuto grazie a Cristian Di Prima mentre Vittorio Talenti si è piazzato subito dopo. Con riferimento, invece, alla categoria degli Esordienti, Enrico Cabibbo ha sfiorato il gradino più basso del podio ed è arrivato quarto. Da registrare la caduta di Raffaele Tela quando lo stesso si trovava in una buona posizione per cercare di potere ambire a un piazzamento di prestigio. Il presidente Carmelo Cilia si ritiene comunque soddisfatto per i risultati ottenuti. “I nostri atleti – sottolinea – hanno gettato ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo e sono riusciti a profondere il massimo impegno dando prova di tutta la loro abilità e determinazione.

E’ stata una bella gara in cui, ancora una volta, è emersa tutta la capacità di coesione di questo straordinario gruppo".