Dieta senza zuccheri e carboidrati per dimagrire: ecco il menù

La dieta senza zuccheri e carboidrati può far dimagrire fino a 3 kg in 7 giorni. La dieta senza zuccheri e carboidrati è facile da seguire, soprattutto per perdere peso in estate.

La dieta senza zuccheri e carboidrati è restrittiva e non adatta a tutti. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero della dieta senza zuccheri e carboidrati. Colazione con un caffè o tè senza zucchero con un paio di fette biscottate integrali. Spuntino: uno yogurt magro o una spremuta di arancia. Pranzo: insalata di riso integrale o un piatto di pasta integrale condita con verdure, un piatto di insalata di pomodori e lattuga e un kiwi. Merenda: una spremuta di arancia o una mela. Cena: una porzione a scelta tra pesce al forno, petto di pollo alla piastra, filetto magro, fesa di tacchino, sempre da accompagnare a un contorno di verdure, meglio se al vapore.

Durante la dieta senza zuccheri e carboidrati si deve bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e tisane drenanti mentre bisogna evitare completamente ogni tipo di bevanda alcolica o zuccherata. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di dieta, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che la dieta va sempre preparata da un medico o nutrizionista in base alle caratteristiche della singola persona.