Dieta riso Scotti dei 7 giorni: menù per dimagrire

La dieta del riso Scotti dei 7 giorni può far dimagrire fino a 3 kg. La dieta del riso Scotti è una dieta detox. Si basa sul consumo di riso, frutta, verdura con pochissimo condimento ma anche carne e pesce.

La dieta del riso Scotti prevede per la colazione di tutti i giorni una crema di riso, una spremuta di arancia e un caffè o tè senza zucchero. Lunedì: pranzo con una tazza di riso integrale Scotti con verdure e ricotta. Cena: 80 grammi di riso integrale Scotti e verdure. Martedì: pranzo con una tazza di riso integrale Scotti con verdure e pollo. Cena: 80 grammi di riso integrale Scotti e verdure, carne o pesce. Mercoledì: pranzo con una tazza di riso Scotti con verdure e del formaggio. Cena: 80 grammi di riso Scotti con petto di pollo e verdure.

Giovedì: pranzo con una tazza di riso Scotti con verdure. Cena: minestra di riso Scotti con legumi e verdure. Venerdì: pranzo con una tazza di riso integrale Scotti al pomodoro, verdure grigliate e carne. Cena: 80 grammi di quinoa e verdure. Sabato: pranzo con una tazza di riso Scotti con verdure e pesce. Cena: una tazza di riso integrale Scotti con verdure e ricotta. Domenica: pranzo con 80 grammi di insalata di riso Scotti con verdure. Cena: una tazza di riso integrale Scotti con pesce e verdure. La dieta del riso Scotti per dimagrire 3 kg prevede per lo spuntino di metà mattina o per quello pomeridiano un frutto fresco di stagione o un tè verde senza zucchero o una tisana.

Durante la dieta del riso Scotti dei 7 giorni per dimagrire 3 kg bisogna bere ogni giorno almeno un litro e mezzo di acqua. Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Questa dieta non e’ adatta a chi offre di diabete, altre patologie alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che ogni dieta va sempre preparata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.