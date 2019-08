Insalata di riso Scotti alle verdura, ideale per la dieta estiva: ricetta

L’insalata di riso Scotti alle verdure è un primo piatto estivo, fresco e leggero. L’insalata di riso Scotti alle verdure è un primo piatto ideale come pietanza vegetariana e ottimo nelle diete ipocaloriche.

L’insalata di riso Scotti alle verdure è anche idelae per un pranzo o una cena per la dieta del riso Scotti. Ecco gli ingredienti che occorrono: 125 grammi di riso Scotti, un melanzana piccola, una carota, una zucchine, un cipollotto fresco, un peperone giallo, un peperone rosso, pepe nero, sale e olio di extravergine di oliva.Ma vediamo ora come di prepara l’insalata di riso Scotti estiva alle verdure. Mondate le verdure e tagliatele a piccoli dadini; tritate il cipollotto e lo spicchio d’aglio e poneteli in un tegame ad imbiondire insieme a 4 cucchiai di olio extravergine di oliva.

Aggiungete le verdure a cubetti e fatele saltare per circa 10 minuti, poi salate, pepate e spegnete il fuoco. Portate ad ebollizione dell’acqua con un pizzico di sale e cuocete il riso. Poi scolatelo e sparpagliatelo in un recipiente largo e basso a raffreddare. Una volta freddo, unite le verdure al riso (tranne un paio di cucchiai che vi serviranno per decorare), aggiungete un filo di olio extravergine di oliva e condite con erba cipollina. Infine impiattate il riso individualmente servendovi di un coppa pasta e decorate ogni piatto con qualche cubetto di verdura ed erba cipollina tritata. Ecco le altre ricette dietetiche e non solo pubblicate sul nostro sito.