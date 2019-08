Modica, ancora nessuna autopsia sul corpo del medico Piero Iemmolo

Non è stata ancora consegnata ai familiari la salma del chirurgo modicano Piero Iemmolo, deceduto una settimana fa a Catania, fa dopo avere lottato contro la morte per un mese esatto dall'incidente avvenuto il 29 giugno in Contrada Quartarella a Modica. Per l'esame autoptico si aspetta ancora il nulla osta, e la nomina del medico legale.

Il medico chirurgo sarebbe morto a seguito di una gravissima infezione contratta dopo essere stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, ma sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte del decesso. Il corpo dovrebbe essere restituito alla famiglia per le esequie entro la prossima settimana.