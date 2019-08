Ragusa, lavori in via Achille Grandi: ecco quando e divieti

Iniziano mercoledì, 7 agosto, i lavori straordinari di rifacimento del manto stradale di via Achille Grandi, tratto a scendere tra la rotatoria del centro Commerciale “Le Masserie” e Piazzale Croce. Sono già stati predisposti dal Comando di Polizia Municipale i relativi provvedimenti viabilistici.

La corsia laterale in entrata di via Achille Grandi, tratto “Le Masserie”- Piazzale della Croce, rimarrà chiusa temporaneamente al traffico veicolare, senza soluzione di continuità, dalle ore 7.30 del 7 agosto alle ore 18 del 9 agosto 2019. Il divieto di transito riguarda anche la corsia di percorrenza di via Achille Grandi, tratto e direzione di marcia dal numero civico 129 a Piazzale della Croce, e via degli Scouts, tratto e direzione di marcia via Prampolini –via Achille Grandi. Possono, invece, transitare tutti i veicoli, compresi bus di linea e urbani o autocarri, che hanno come destinazione intermedia o finale il Centro Commerciale “Le Masserie” o le altre attività commerciali ubicate nel tratto compreso tra la rotatoria di Contrada Mugno ed il numero civico 129 di via Achille Grandi.

“Aggiungiamo un altro intervento di asfaltatura che riguarda uno dei tratti viari più trafficati e importanti della città, particolarmente ammalorato, che necessitava di un intervento immediato – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Giuffrida – Nel giro di tre giorni sarà eseguito il rifacimento dell’asfalto nel tratto in entrata di via Achille Grandi cercando di arrecare meno disagi possibili alla cittadinanza” .