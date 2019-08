Invasione di turisti a Marina di Modica. Il primo fine settimana di agosto ha fatto registra il tutto esaurito a Marina di Modica. Da venerdi a domenica migliaia di persone di ogni età hanno “invaso” pacificamente la frazione balneare modicana dalla mattina a tarda notte.

Spiaggia pulita, acqua limpida, servizi ai bagnanti, spettacoli serali e locali con offerte musicali per tutti i gusti. Questi sono gli ingredienti principali del successo di Marina nel panorama delle località balneari iblee in questa estate. Mr Rain, Antonello Cuomo e Holi Party sono state le attrazioni serali che hanno riempito piazza Mediterraneo e l’arenile accontentando gusti ed età diverse. “A Marina si respirava una bella atmosfera – commenta il Sindaco – camminando dalla Piazza al lungomare. Ho avuto modo di vedere in prima persona tantissime famiglie ma anche tanti giovani che si divertivano godendosi tutte le attrazioni che il nostro mare può offrire.

Tutto ciò è il risultato di un ottimo lavoro di squadra tra l’Amministrazione Comunale e l’imprenditoria privata che ha creduto in Marina quando tutti la davano ormai per morta e sepolta. Tra le varie eredità abbiamo ricevuto anche questa sei anni fa. Una realtà desolante, piazza e lungomare tristemente vuoti, i ragazzi in fuga verso altri lidi, case chiuse con cartelli di affittasi e vendesi ovunque. Le poche attività commerciali arrancavano per restare aperte mentre in molti hanno chiuso i battenti portando altrove i propri investimenti. Una realtà che era lo specchio di anni di abbandono cui Marina era stata sottoposta.

Oggi sembrano passati decenni, in realtà sono solo sei anni. Estate dopo estate abbiamo messo un mattoncino sulla rinascita e adesso siamo qui ad ammirarne la crescita che è sotto gli occhi di tutti. Naturalmente non abbiamo finito perché c’è ancora tanto da fare ma siamo consapevoli che la strada imboccata è quella giusta”.