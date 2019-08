San Lorenzo. Prequel di Alessia Scarso, a Modica

“San Lorenzo. Prequel” è il titolo del percorso sonoro e musicale ideato dalla regista Alessia Scarso. Il 9 agosto, nella notte antecedente la famosa notte dei desideri di San Lorenzo, la regista modicana nota per il suo film Italo e annoverata tra gli astrofotografi più notevoli al mondo, propone un percorso sonoro e musicale da godersi su una sdraio sotto le stelle.

Da Apollo 13 a Blade Runner, da C'era una volta in America a Mary Poppins, da Il Postino a Jules e Jim, nel buio della spiaggia, al lume di candela, in ascolto di brani sull'Universo e sull'Amore tratti dai più significativi film della storia del Cinema. "Ho immaginato questo evento come un momento di contemplazione. Visivamente solo stelle e piccole candele, comodamente sdraiati in spiaggia, il tutto condito dal profumo e dallo “scruscio” del mare. Un'occasione per fermarsi, per ascoltare tante storie e sentire i propri pensieri riflettersi sotto al cielo. La notte di San Lorenzo è una notte magica. E' un momento in cui alziamo tutti gli occhi in su. Aspettiamo le stelle cadenti per esprimere i nostri desideri, per innalzare verso l'indefinito i nostri dubbi e le nostre domande, per fantasticare un futuro. Per esigenze astronomiche abbiamo anticipato l'evento alla sera del 9 agosto: riusciremo a gestire meglio la luminosità della luna, che tramonterà all'1.39.

In un'unica serata potremo quindi godere di un tramonto di luna ad Ovest, della via Lattea con Giove a Sud, mentre ad Est sarà già visibile lo sciame meteoritico delle Persiadi, le famose lacrime di San Lorenzo, detriti del passaggio della cometa Swift-Tuttle. Questo percorso sonoro è frutto di una personale ricerca ed esperienza. Ascolto spesso i film solo in sonoro. E' un modo incredibile di unire storie alla tua storia, arricchire di suggestioni la propria percezione, e mescolare punti di vista in totale libertà. Ormai da anni godo sotto le stelle di alcuni di questi brani.

Ho pensato che fosse arrivato il momento di condividere queste emozioni. Il bello condiviso è più bello.” Appuntamento come da classico galateo di una favola, a mezzanotte in punto, venerdi 9 agosto 2019 al lido Oasi Maganuco Beach, in Piazza S. Chiara a Maganuco, Modica. Ingresso libero, si consiglia la prenotazione.