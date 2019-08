Diete per perdere peso velocemente: menù per dimagrire

Le diete per perdere peso velocemente sono tante e tutte molto seguite e ricercate in estate. Tra le diete per perdere peso velocemente ne elenchiamo tre: la dieta del limone, la dieta del riso e la dieta a zona.

Le diete per perdere peso velocemente sono diete e diete efficaci e rapide per dimagrire e tornare in forma. Prima di vedere quali sono le diete per perdere peso velocemente è fondamentale ricordare che, anche se non siete a dieta, è fondamentale mantenere un'alimentazione equilibrata scegliendo gli alimenti che stimolano il metabolismo o scegliendo alimenti ricchi di fibre che favoriscono la digestione e che ci aiutano a dimagrire mangiando , senza dimenticare che è fondamentale praticare un'attività sportiva costante per restare in forma tutto l'anno: le diete che funzionano davvero sono quelle progressive, che ci permettono di dimagrire senza perdere forza e vitalità.

Ma vediamo come funziona la dieta del limone per perdere peso e depurare l'organismo. Tra le diete efficaci per perdere peso, ma anche per depurare l'organismo, c'è la dieta del limone nella quale ovviamente si farà un largo uso di questo agrume dalle proprietà depurative e drenanti. Il limone sarà utilizzato diluito in acqua soprattutto al mattino da bere mezz'ora prima della colazione, oltre ad utilizzarlo come condimento di verdura, legumi o sul pesce alla griglia. Parliamo di una dieta d'urto che fa perdere peso in poco tempo ma che può essere seguita al massimo per una decina di giorni: prevede una prima fase di 3 giorni che servirà per depurare l'organismo, così come avviene per la dieta detox.

Dopo segue una fase di 7 giorni nei quali si segue un menù che può far perdere fino a 3 chili: gli alimenti concessi, oltre al limone, sono pesce, carne bianca, verdure, legumi, frutta, soprattutto i frutti rossi e frutta secca, in particolare le mandorle ottime come spuntino. Trascorso questo breve periodo è importante rivolgersi al nutrizionista per seguire un'alimentazione bilanciata che non faccia riprendere i chili persi. Ora vediamo come funziona la dieta del riso per bruciare velocemente i grassi. La dieta del riso e un'altra dieta veloce e che prevede una fase d'urto è la dieta del riso , alimento dal potere saziante e depurativo che aiuta ad eliminare le tossine, combattendo la ritenzione idrica.

La prima fase di 3 giorni serve per disintossicare l'organismo, la seconda fase, che dura 9 giorni è la più rigida in quanto prevede il prevalente consumo del riso: è in questa fase che si possono perdere fino a 5 chili. Gli alimenti concessi sono, oltre al riso, pesce, carne bianca, verdure e ortaggi da mangiare come contorno: è una dieta che può essere seguita anche dai celiaci o da chi vuole seguire una dieta senza glutine. Trascorsi i giorni della dieta bisognerà sempre seguire un'alimentazione varia ed equilibrata per mantenere il peso forma raggiunto. Infine vediamo come funziona la dieta a zona.

La dieta a zona è la dieta ideale per ritrovare la perfetta forma senza troppi sacrifici. Tra le diete efficaci, ma più lunghe da seguire e con meno privazioni, c'è la dieta a zona che non ha una fase d'urto che si concentra su pochi alimenti. Con questa dieta è possibile perdere circa 3 chili in 15 giorni ma senza perdere vitalità e forza: con questo regime alimentare si mantengono costanti i livelli di insulina e zuccheri nel sangue. Si tratta di una dieta povera di calorie ma che non farà soffrire il digiuno. Secondo la dieta a zona il giusto apporto di calorie è composto dal 40% di carboidrati, 30% di proteine e 30% di grassi: la raccomandazione è che tra un pasto e l'altro non passino più di 5 ore.

Tra gli alimenti sono concessi, oltre a carne bianca, pesce e verdure, anche pasti che prevedono uova, formaggi e carne magra di maiale. Da evitare invece pasta, riso, carni grasse, salumi e dolci. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nosro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico e che ogni singo9la dieta va sempre preparata da uno specialista in base alla singola persona.