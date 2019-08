Dieta 1200 calorie senza carboidrati per dimagrire subito

La dieta da 1200 calorie senza carboidrati può far dimagrire fino a 3 kg in pochi giorni. La dieta da 1200 calorie senza carboidrati è una dieta ipocalorica, ideale per le donne.

La dieta da 1200 calorie senza carboidrati esclude dal regime dietetico i carboidrati, i grassi e si riducino gli zuccheri. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta da 1200 calorie senza carboidrati per dimagrire fino a 3 kg in pochi giorni. Colazione con un bicchiere di latte o yogurt magro bianco, 30 gr di fette biscottate e 15 gr di marmellata oppure si possono sostituire le fette biscottate e la marmellata con banane e frutta di stagione, oppure con un cucchiaino di miele e 30 gr di biscotti. Per lo spuntino di metà mattina o per quello pomeridiano si può scegliere tra un vasetto di yogurt bianco magro o 100 gr di frutta fresca (da evitare le banane, i fichi, i cachi, la frutta secca, il cocco e l'uva).

Pranzo: una porzione abbondante di verdure di stagione a piacere, 100 gr di mozzarella vaccina, 30 gr di gallette di riso. In alternativa alla mozzarella si possono mangiare formaggi magri come crescenza e ricotta, il tofu, la bresaola, carne magra (pollo o tacchino) o pesce magro. Cena: 200 gr di pesce magro o 120 di carne magra da alternare a 150 gr di legumi o di burger vegetali, tre gallette di riso e verdure a volontà. Ma vediamo quali sono le verdure che bisogna evitare e quelle da privilegiare nella dieta da 1200 calorie senza carboidrati ci sono: patate, mais e barbabietola, mentre per combattere la ritenzione idrica sono da privilegiare finocchi, carciofi, cetrioli, asparagi, zucchine e insalata a foglia piccola.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista priamdi cominciare qualsiasi tipo di dieta, soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa e che la dieta va sempre preparata da un medico o nutrizionista in base alle caratteristiche della singola persona.