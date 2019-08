Whatsapp regala giga? E' una bufala

Whatsapp regala 1000 giga in occasione dei suoi dieci anni di vita? Attenzione si tratta di una bufala! Molti utenti, nelle ultime settimane, hanno ricevuto messaggi che annunciano 1000 giga di traffico gratis per festeggiare il traguardo dei due lustri. Ma è tutto falso. A svelare la truffa è stata la squadra di sicurezza di Eset.

I ricercatori hanno dimostrato che all’ultimo passaggio del percorso di link, è stata trovata una pagina con un logo di WhatsApp in cui si ripeteva l’offerta dei 1000 giga gratis in occasione del decimo anniversario del’app. Esca per l’utente uno sticker giallo con un conto alla rovescia degli utenti che avrebbero ancora potuto usufruire dell’offerta. Per ricevere il traffico gratuito, era necessario superare un ulteriore passaggio: rispondere a un sondaggio e condividere con 30 amici l’informazione. La bufala avrebbe come scopo quello di portare traffico alla pagina principale così da poter monetizzare attraverso click e visualizzazioni.

Il capo della cybersicurezza di Amtrust International, è però meno ottimista dei ricercatori di Eset e sostiene che esistano delle possibilità che operazioni del genere possano arrivare a rubare le credenziali degli utenti.