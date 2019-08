Domenica da bollino rosso sulle principali strade italiane. Traffico sostenuto in uscita dalle grandi citta' del nord gia' dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti piu' significativi sull'A1 e sulla A14 verso sud.

E' in vigore dalle 7 alle 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali autorizzati.Di seguito la situazione attuale sulla rete autostradale e sulle principali strade statali. SITUAZIONE DELLA RETE AUTOSTRADALE - A1 coda di 2 km tra Reggio Emilia e bivio con A22 a causa di incidente; - A2 traffico intenso nell'area salernitana; - A4 coda di 2 km alla barriera di Milano Est; - A9: code tra Como e Chiasso direzione nord; - A12 traffico bloccato per incidente al km 45 in direzione nord tra Sestri Levante e Lavagna; istituita uscita obbligatoria a Sestri Levante con rientro a Lavagna; - A14 code a tratti tra Bologna ed il bivio con A14 direzione Ravenna;

A27 coda di 1 km tra Belluno e lo svincolo con la SS51; - A30: code in uscita alla barriera di Salerno.traforo Monte Bianco: si segnalano 30 minuti di attesa in entrambi i piazzali.Possibili rallentamenti alle stazioni autostradali a causa di uno sciopero nazionale del personale di esazione, da oggi domenica 4 agosto - dalle ore 10 alle ore 14 - e dalle ore 18 alle ore 24, a lunedi' 5 agosto dalle ore 00 e alle ore 02. SITUAZIONE SULLE STRADE STATALI PRINCIPALI: Traffico intenso lungo la SS1 Aurelia, SS16 Adriatica, SS18 Tirrena Inferiore, SS106 Ionica, SS51 via Alemagna, SS36 del lago di Como e dello Spluga.

(ITALPRESS)