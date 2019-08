A Marina di Ragusa Sandro Vero e Il racconto delle passioni

Martedì 6 agosto alle 19:30 al Marina's Lounge Bar, al porto turistico di Marina di Ragusa avrà luogo la presentazione del libro di Sandro Vero: "Il racconto delle passioni" edizioni Bonanno. Il racconto delle passioni" è il secondo capitolo di un ideale trittico iniziato con "Il mito Infinito" (Il Prato, 2016), uno studio sul carattere circolare dei miti del capitalismo.

Sandro Vero è scrittore, giornalista e psicoterapeuta,. Ha insegnato psicologia della comunicazione all' Università di Catania, pubblicato articoli in alcune riviste scientifiche e svolge la sua attività clinica presso l'Azienda Sanitaria di Ragusa. Scrive in numerosi portali, specie a carattere filosofico e collabora con la rivista Historia Magistra. Fra i suoi scritti, Le strutture profonde della comunicazione

(Bonanno, 2005) e Il corpo disabitato (Angeli, 2008).