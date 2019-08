Incidente nella notte a Comiso: 3 feriti

Incidente stradale autonomo la notte scorsa intorno alle ore 2,55 sulla Sp 20 a Comiso. Tre i feriti che viaggiavano a bordo di una Peugeot 4008 in direzione Santa Croce Camerica – Comiso.

Si tratta di due modicani, A.S. di 42 anni conducente dell’auto e di A.B. di 9 anni, e della comisana C.M. di 48 anni. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato i tre feriti al Pronto Soccorso. Il conduecente dell’auto è ricoverato in prognosi riservata mentre gli altri due feriti con una prognosi di 30 giorni, la bambina di 9 anni, e di 10 giorni, la donna 48enne. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale di Ragusa.