A Pozzallo sarà realizzato il PTA, sopralluogo nel sito

Nei giorni scorsi la Ministra della Salute, Giulia Grillo, ha annunciato lo sblocco di 236 miliardi per il riammodernamento di 42 ospedali, che prevede anche la “Realizzazione PTA nel comune di Pozzallo” per 2 milioni e 375 mila euro e la “Ristrutturazione del piano seminterrato del PO Regina Margherita di Comiso da destinare a PTA” per 1 milione e 45 mila euro.

Ieri, il direttore generale, Angelo Aliquò, e il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna si sono recati nell’area che vedrà la realizzazione del Presidio Territoriale di Assistenza. All’interno della struttura sanitaria verranno allocati il Presidio Territoriale di Emergenza - P.T.E-, la Guardia medica e gli ambulatori specialistici. Il PTA sarà realizzato difronte alla piscina comunale, per la precisione, in via Follerau. Una allocazione strategica perché vicina al Centro Commerciale, al Porto di Pozzallo e vicinissimo all’area industriale. Si tratta di un’opera molto importante per il territorio di Pozzallo, quella del PTA, finanziata con i fondi dell’ex art. 20 della legge 67/1988.

Il finanziamento, pari a 2.375.000 euro, fu inserita nel Documento Unico di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia nel 2012, all’epoca l’attuale sindaco era deputato regionale al parlamento Siciliano.