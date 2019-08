Ragusa, presentata Marina Sport Week

Presentato al Comune di Ragusa il programma della manifestazione "Marina Sport Week" organizzata da Dario Bongiorno e Giovanni Sortino, in programma nella frazione rivierasca di Ragusa dal 5 all’11 agosto. All’incontro con i giornalisti il sindaco, Giuseppe Cassì, ha puntato l’attenzione sulle numerose discipline che caratterizzeranno la rassegna sportiva.

L’assessore comunale al Turismo e Spettacolo, Francesco Barone, ha messo in rilievo le valenze formative e sociali di un evento che punta a incentivare la pratica fisica, e il consigliere comunale Fabio Bruno ha sostenuto l’iniziativa. Novità di questa edizione la collaborazione con la sezione provinciale dell’Associazione italiana celiachia, rappresentata in conferenza stampa da Giusi Damigella, che attiverà una postazione dedicata per informare e sensibilizzare le persone sulla celiachia, l’intolleranza alimentare permanente al glutine. Ci sarà anche la possibilità di effettuare degli screening. A Marina Sport Week, dodici le discipline sportive che reciteranno la parte del leone, vale a dire beach soccer, beach rugby, calcio tennis, beach volley, street soccer, ping pong, scopone scientifico, bocce, basket, beach hockey, beach handball, calcio balilla.

Le varie gare si terranno tra l’area in cui sorge Laola e piazza Malta. Ci sarà spazio anche per i tornei junior come minibasket, minirugby, minibeach soccer. In più, nell’ambito dell’articolato calendario, si terrà la presentazione della squadra femminile di calcio a cinque della Virtus Ragusa che milita nel campionato di Serie A. Marina Sport Week, dunque, parte lunedì 5 agosto con un programma ricco di iniziative dedicate all’attività fisica e allo sport per tutti.