Dieta rinfrescante di agosto per dimagrire e favorire abbronzatura

La dieta rinfrescante di agosto per dimagrire e favorire l’abbronzatura si basa sul consumo di alcune verdure come le carote e i pomodori, il radicchio e le albicocche, il melone e i peperoni, ricchi di vitamina E.

La dieta rinfrescante di agosto per dimagrire e favorire l’abbronzatura è tra le diete per perdere peso velocemente più facili da seguire in vacanza. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero nella dieta rinfrescante di agosto per dimagrire e favorire l’abbronzatura. Colazione: caffè o tè senza zucchero più due fette biscottate integrali con un velo di miele o marmellata, un frutto a scelta oppure uno yogurt magro con un cucchiaio di cereali integrali. Pranzo: un panino integrale con verdure grigliate oppure una porzione piccola di riso freddo condito con verdure fresche, o ancora un’insalata mista di pomodori, carote e radicchio con aggiunta di tonno al naturale.

Cena: privilegiando le proteine, le alternative possibili sono due uova sode più un’insalata mista, un piatto di bresaola con rucola e scaglie di grana più 20 grammi di pane integrale, del pesce al cartoccio accompagnato da verdure grigliate a piacere più una fetta di pane. La dieta rinfrescante di agosto per dimagrire e favorire l’abbronzatura non è adatta a tutti in quanto è una dieta senza pasta e senza pane, alimenti che in piccole quantità non dveno mancare in un regime alimentare equlibrato. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete o malattie ai reni.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.