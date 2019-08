Concluso a Pozzallo il Summer Camp Internazionale dell’Opera Lirica

Si è concluso a Pozzallo il “1° Summer Camp Internazionale dell’Opera Lirica”, uno straordinario evento iniziato lo scorso 24 luglio che ha visto protagonista il grande tenore pozzallese Enea Scala, il quale ha perfezionato la tecnica vocale di un folto gruppo di studenti di provenienza prevalentemente cinese, la gran parte dei quali sono studenti del Conservatorio di Bologna.

Il summer camp è stato fortemente voluto dal Sindaco e dall’Assessore alla Cultura del Comune di Pozzallo per investire sull’internazionalizzazione dell’offerta culturale e turistica della città. Il ciclo di lezioni si è concluso con la messa in scena in Piazza Municipio del “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, giorno 30 luglio, e con il “Concerto Finale degli Allievi” di ieri sera presso il Cineteatro Giardino. Il summer camp fa parte di una più ampia rassegna intitolata “Pozzallo all’Opera nel Mondo” che avrà il suo apice nell’omonimo gala lirico di beneficenza che si terrà nell’Area Portuale di Pozzallo il prossimo 7 agosto e che vedrà il direttore artistico Enea Scala nella sua veste naturale di cantante lirico, il quale si esibirà con le altre stelle siciliane del teatro d’opera internazionale Nicola Alaimo, Josè Maria Lo Monaco e Desirèe Rancatore, accompagnati al pianoforte dal maestro Dario Tondelli.