Scontro sulla Ragusa-mare, morta una donna

Non ce l'ha fatta una delle persone coinvolte nell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale Ragusa-Mare in contrada Palazzola. Si tratta di una donna di 66 anni ragusana che si trovava a bordo di una delle auto coinvolte nel terribile sinistro avvenuto tra quattro auto ed un camion.

Sul posto era stato chiesto immediato l'intervento di un elisoccorso, ma le lesioni si sono rivelate troppo gravi e la donna è già deceduta prima di essere trasportata a Catania. Nel sinistro ci sono altri feriti gravi che sono stati già trasportati in ospedale a Ragusa per essere sottoposti ad accertamenti. Sul posto per i rilievi e per la ricostruzione della dinamica la Polizia provinciale ed i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei mezzi. (Foto web)