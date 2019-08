Marina di Modica e Maganuco, bilancio di metà stagione

Metà stagione estiva è già trascorsa e il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, traccia un primo bilancio di quanto fatto a Marina di Modica. “Con la stagione estiva in pieno svolgimento voglio fare una riflessione su quanto fatto quest’anno per preparare al meglio Marina e Maganuco ad accogliere villeggianti e turisti in questi due mesi.

Abbiamo messo in campo tutte le risorse necessarie per rendere le nostre spiagge più accoglienti possibili. Le zone fumatori, uniche in provincia, sono le ultime in ordine di tempo ad essere state completate ed installate. Adesso ci affidiamo al buon senso e alla civiltà della gente che dovrebbe utilizzarli nella maniera corretta. E’ chiaro che adesso ci saranno maggiori controlli in tal senso perché esiste adesso un’alternativa e va assolutamente sfruttata. Prima delle zone fumatori erano arrivate le docce, le passerelle e le attrezzature necessarie per permettere la balneazione ai disabili. Vedere tanti ragazzi, provenienti anche da comuni limitrofi, che vengono a Marina o a Maganuco per farsi il bagno finalmente senza ostacoli è la più bella soddisfazione di questa estate. Quest’anno abbiamo avuto in piena funzione i servizi igienici del lungomare che si aspettavano da tanto tempo.

Sono state installate le cabine spogliatoio, una innovazione molto apprezzata dalle persone cui raccomando sempre il massimo senso di civiltà nel loro utilizzo. Abbiamo migliorato la situazione parcheggi a Maganuco e Marina, dove sono stati liberati numerosi stalli nei pressi della terza piazzetta. Nonostante ciò capiamo che ci sono ancora difficoltà a trovare posto soprattutto la sera perché le persone che scelgono Marina sono in costante aumento. Stiamo studiando diverse soluzioni per migliorare anche questo fondamentale aspetto. Abbiamo acquistato un nuovo macchinario per filtrare in maniera più dettagliata la spiaggia.

A questi lavori infrastrutturali aggiungiamo un’ottima programmazione estiva che sta richiamando spesso e volentieri il pubblico delle grandi occasioni di ogni età permettendo alle sempre più numerose attività commerciali che investono su Marina e Maganuco di realizzare un sostanzioso giro d’affari. E adesso ci godiamo il mese di agosto che si annuncia ricco di appuntamenti”.