Danza Sportiva in vetrina a Pozzallo

Il mondo della danza sportiva in vetrina ieri sera all'anfiteatro del lungomare Pietrenere, a Pozzallo, per la settima edizione di “Csen danza e non solo”. L’appuntamento è stato promosso dal Centro sportivo educativo nazionale sotto la guida del presidente provinciale di Ragusa, Sergio Cassisi, con la collaborazione del consigliere regionale Csen, Raffaele Furnaro, e della responsabile Eliana Curiali.

A patrocinare la manifestazione l’amministrazione comunale rappresentata ieri dal sindaco, Roberto Ammatuna, e dal vice Giuseppe Giudice, assessore comunale allo Sport, che sono intervenuti per consegnare un riconoscimento ai maestri che hanno coinvolto le proprie associazioni nell’esibizione dimostrativa: Maria Di Stefano per Un mondo di luci; Concetta ed Emanuele Raniolo della Asd Movida; Valentina Nocca di Danzarte Centro studio danza; Renata Guastella di Danzaperdire; Luisa Sinacciolo della Sport Dance Akademy; Ramona Di Raimondo della New Flash Dance Academy; Emanuele Spadaro della Dancing Free Star.

Tra gli ospiti, una cantante proveniente dall’isola di Malta che ha fatto applaudire il numeroso pubblico entusiasta per la qualità della proposta.