Quartararo davanti a Marquez nelle libere del venerdì a Brno

Al ritorno in pista dopo tre settimane di vacanze e' Fabio Quartararo, in sella alla M1 del team Petronas Yamaha SRT, a dettare il passo nelle libere del Gp della Repubblica Ceca, mettendosi dietro anche il leader incontrastato della prima parte della stagione, Marc Marquez.

Con 1'55"802 il giovane francese dalle chiare origini siciliane, resta davanti al portacolori della HRC Honda anche se per soli 25 millesimi. Piu' distanti gli altri piloti, con le due Ducati di Jack Miller (Pramac Racing) e Andrea Dovizioso (Ducati Team), che stampano la stessa prestazione cronometrica a 269 millesimi da Quartararo. Dopo le buone prestazioni nella sessione del mattino, Maverick Viñales con la Yamaha ufficiale del Monster Energy, chiude il venerdi' quinto, piu' lento di soli 13 millesimi rispetto alla coppia in sella alle GP19.

Un venerdi' ricco di problemi, invece, per il suo collega di box, Valentino Rossi. Il "Dottore" deve fare i conti con la rottura del motore che lo costringe a tornare ai box per prendere l'altra moto. Alla fine ottiene il nono tempo a sette decimi dalla M1 del team satellite. Una prestazione che dovrebbe consentirgli di entrare direttamente nella Q2 delle qualifiche, visto che per sabato e' prevista pioggia per la FP3.

(ITALPRESS)