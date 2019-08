Sicurezza sul lavoro, consegnati attestati a Catania

Consegnati gli attestati del corso di sicurezza sul lavoro alle imprese edili di Catania, nella nuova sede di Confartigianato Imprese di corso Umberto 288. La consegna è avvenuta nel corso di un pomeriggio di confronto tra le imprese, gli artigiani edili e i vertici dell’associazione territoriale.

Ai dipendenti delle imprese di Confartigianato iscritte ad Edilcassa sono stati anche forniti i dispositivi di protezione individuale e il vestiario. Un ampio dibattito infine per presentare a vecchi e nuovi associati tutti i servizi che offre Edilcassa, la cassa edile regionale per l'artigianato e le piccole imprese della Sicilia. E nella sede di Confartigianato Catania è attivo anche uno sportello dell’Edilcassa. “Abbiamo illustrato a tutti gli imprenditori edili – spiegano dalla dirigenza di Confartigianato Imprese Catania, con in testa Francesco Grippaldi – tutti i servizi che possiamo offrire attraverso l’Edilcassa.

Dai corsi di formazione al rimborso per infortunio sul lavoro, per malattia e malattia professionale. O ancora la semplificazione e lo snellimento di tutti i servizi e di tutte le prestazioni fornite dai vari enti”. Per informazioni sui nuovi corsi in calendario o per maggiori dettagli sui servizi dell’Edilcassa, basta contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Catania, al numero 095.449662.