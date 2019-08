Unghie: le righe verticali, cosa indicano?

Sarà capitato anche a voi di notare sulla superficie delle vostre unghie delle righe verticali e vi sarete chiesti da cosa dipende. Non è insolito che la superficie delle unghie appaia attraversata da fastidiose striature. Rispetto alla linea di crescita questi segni possono essere orizzontali o verticali.

Sappiate che quelli verticali sono un normale segno di invecchiamento, ma le cause possono essere anche: disidratazione, frequenti manicure o eccessiva esposizione all’acqua. A volte le righe possono essere segno di un disturbo o di una carenza vitaminica. E allora il consiglio è: bere, mangiare latte, ricotta, yogurt, verdure, uova, noci e zinco. Usare i guanti quando si usano saponi aggressivi e non esagerare con i lavaggi frequenti, idratare a dovere. Solitamente, le righe delle unghie sono benigne, ma ci sono alcune caratteristiche da tenere d’occhio, soprattutto quando si tratta delle linee di Beau non correlate a un trauma. può essere segno di un problema alla tiroide, una carenza o una malattia autoimmune.