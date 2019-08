Menù dieta chetogenica per dimagrire velocemente

Il menù della dieta chetogenica per dimagrire qualche chilo in pochi giorni è restrittivo e non adatto a tutti. Si basa sul consumo di alcuni alimenti che favoriscono la perdite di peso.

Il menù della dieta chetogenica per dimagrire qualche chilo in pochi giorni è un menù facile da seguire ma non può essere protratto per un lungo periodo in quanto potrebbe avere effetti non positivi sulla salute ed il benessere dell’organismo. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta chetogenica per dimagrire qualche chilo in pochi giorni. Primo giorno: colazione con un bicchiere di latte vegetale con Whey Protein. Spuntino: uno yogurt greco. Pranzo: orata al cartoccio e insalata mista. Merenda: 4 mandolre. Cena: una porzione di petto di pollo alla griglia e spinaci al vapore.

Secondo giorno: colazione con fesa di tacchino e due fette biscottate integrali. Spuntino: fiocchi di latte. Pranzo: bresaola con rucola. Merenda: due pezzetti di parmigiano. Cena: arista di maiale ai ferri e cruditè miste. Terzo giorno: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e crusca d'avena. Spuntino: tonno al naturale. Pranzo: due uova sode e una porzione di spinaci. Merenda: finocchi crudi. Cena: insalata mista con tofu, ravanelli, cipolla, olive nere e arancia. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete o malattie ai reni.

Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.