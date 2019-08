Sicurezza stradale a Scicli, appello di Forza Italia

Alla luce delle tragedie avvenute sulle strade della provincia di Ragusa, in questi giorni d'estate, interviene il gruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Scicli. FI Scicli non intende più accettare lo status quo in maniera passiva e rivolge la propria istanza formale al corpo di polizia municipale, chiedendo a gran voce quali e quanti provvedimenti si intende attuare per fronteggiare tale pericolo.

Arterie come, Via Brancati, Via Ignazio Emmolo (Zagarone), Via Noce o Circonvallazione Ovest, Viale Primo Maggio, Viale della Pace a Cava D’Aliga, Via Allende e Via Roba delle Navi a Donnalucata, sono forse tra le vie più esposte al rischio incidenti e per prime vanno adeguatamente attenzionate con i dovuti provvedimenti. Forza Italia chiede una tempestiva azione del corpo di polizia municipale affinchè si possa circolare in tutta sicurezza sulle strade cittadine, riducendo al minimo ogni genere di pericolo connesso alla circolazione.