Modica, lavori in via Fabrizio e in via Zama

Le opere di miglioria nelle zone di Via Fabrizio, Via Silla e Via Zama continuano senza sosta. Nei giorni scorsi sono terminati quelli riguardanti il rifacimento dei marciapiedi di via Fabrizio ad angolo con via Silla che costeggiano la struttura geodetica.

Ormai ridotti ai minimi termini, i marciapiedi sono stati rifatti nella loro interezza e adesso sono comodamente percorribili da tutti. Per alcuni lavori che terminano, altri stanno per cominciare. Sono quelli di via Zama, la strada che porta da Via Silla in Via Sacro Cuore. Strada molto pericolosa per le pendenze elevate che vedrà la costruzione di un marciapiede e l’installazione della ringhiera per separare la sede stradale da quella pedonale. “Con questi lavori – commenta il Sindaco – continua l’opera di riqualificazione dell’intero quartiere.

Recentemente è stato presentato un interessante progetto a cura di alcuni giovani modicani mirato a riqualificare la villetta di Via Silla che potrebbe rappresentare un punto di ritrovo non solo per i numerosi residenti della zona. Tale progetto verrà vagliato attentamente nelle prossime settimane”.