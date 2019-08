Dolce e Gabbana sceglie Modica

Stefano Dolce e Domenico Gabbana sono le ultime grandi firme in ordine cronologico a rimanere conquistate da Modica. Da questo pomeriggio infatti un bel filmato della cattedrale di S.Giorgio con relativa descrizione in inglese campeggia sul profilo instagram ufficiale della maison di alta moda.

La Città di Modica è stata scelta come tappa del tour siciliano per promuovere la DGSicily58 e la DGSicily62, le borse della loro nuova collezione con una forte anima siciliana. Il breve video dedicato a Modica è fino ad esso il più visto tra tutti quelli già pubblicati all’interno della nuova campagna pubblicitaria con oltre 55 mila visualizzazioni: “Un ritorno di immagine fenomenale – commenta il Sindaco – perché raggiunge praticamente tutto il Mondo come dimostra la provenienza delle centinaia di persone che stanno commentando il video della nostra Città.

Come modicani siamo grati a Dolce e Gabbana per averci scelto insieme ad altre importanti realtà siciliane per rappresentare nel Mondo la nuova collezione e la nostra Isola”.