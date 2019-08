Marina in arte al porto turistico di Marina di Ragusa

Ritorna a Marina di Ragusa la manifestazione "Marina in arte". Quaranta artisti locali per una intera settimana dedicata all’arte animeranno il Porto Turistico dal 3 al 10 agosto. Una vetrina notevole dedicata alla pittura visitabile ogni giorno a partire dalle ore 19:30 fino a notte fonda e che consentirà di conoscere i lavori artistici per lo più con ambientazioni marittime.

Un’ottima occasione per arricchire la propria passeggiata serale osservando il calar del sole dietro le barche ormeggiate ed ammirando i quadri già realizzati o che nascono dinnanzi ai propri occhi. Il gruppo Moica di Ragusa, presieduto da Anna Ottaviano, ha deciso di arricchire questa nuova edizione di “Marina in Arte” organizzando all’interno della settimana dedicata all’arte, anche numerosi appuntamenti speciali. Si inizia in grande con l’attesa anteprima in programma venerdì 2 agosto alle 19:30 presso la sala expo del porto turistico con ospiti della serata il professore Renato Fasanella esperto in xilografia che si renderà protagonista anche di una dimostrazione pratica delle tecniche ormai quasi in disuso. Un’anticipazione aperta a tutti e ad ingresso libero in cui sarà possibile chiacchierare con gli artisti ed ammirarne le opere. Domenica 4 agosto, sempre a partire dalle ore 19:30 ed all’interno della sala expo, si terrà l’incontro “Colore e Poesia” che metterà in contatto il mondo dell’arte pittorica e quello dell’arte poetica.

Protagonisti di questa quarta edizione saranno gli artisti Anna Ottaviano, Aurelio Valentini, Angelo Criscione, Antonio Caggia, Carmela Tumino, Cettina Incremona, Danilo Bracchitta, Erzen Sylisufi, Elena Campo, Florinda Giannone, Giorgio Distefano, Giovanni Pace, Giovanna Giaquinta, Gianni Schembari, Giovanni Piccarella, Giovanni Straquadanio, Luciano Piccitto, Luisa Barrano, Maria Teresa Scarso, Maria Firrincieli, Maria Ventura, Maria Carmela Occhipinti, Martina Iacono, Nunzio Vitale, Pamela Siciliano, Pinuccia Cannarella, Rosanna Criscione, Renato Fasanella Masci, Rita Iacono, Rosetta Giombarresi, Salvatore Chessari, Sara Occhipinti, Sara Occhipinti, Silvia Brugaletta, Silvana Amaru, Stefania Gagliano, Stfania Lo Monaco, Tiziana Gagliano e Veronica Diquattro.