Degustazioni di Expo per la Festa del gelato e della Granita

Festa del gelato e della granita al centro commerciale “La Fortezza”di Modica le degustazioni di Expo Center registrano un incremento di presenze. Prestigiosi gli interventi nei cooking show dei pasticceri Con.Pa.It.

È stata inaugurata lo scorso venerdì 26 luglio con le nuove degustazioni ed è proseguita per tutto il fine settimana, con assaggi e cooking show, registrando un grande successo e un incremento di presenze. Parliamo della FESTA DEL GELATO E DELLA GRANITA, organizzata dal centro commerciale La Fortezza di Modica (RG), che archivia il primo weekend con un “tutto esaurito”. Questa volta ad essere protagonisti, appunto, sono la tradizionale granita siciliana ed il gelato, che piace da sempre a grandi e piccini. Prestigiosa anche la presenza dei partner: a sostenere l’iniziativa, infatti, oltre alle aziende storiche Tomarchio e Dolfin, c’è la Con.Pa.It. (Confederazione Pasticceri Italiani), sezione Sicilia, guidata dal presidente Peppe Leotta. E proprio due pasticceri sono stati i veri protagonisti di sabato e domenica.

Il 27 luglio, infatti, è andato in scena con un grande cooking show il giovane, ma già esperto, Daniele Corsaro, catanese, che ha realizzato la granita al pistacchio, secondo tradizione, e il gelato al cioccolato di Modica. Entrambi sono stati un omaggio al territorio siciliano. Bravo ed applaudito anche il ragusano Luca Cavallo, che domenica ha preparato una torta moderna al carrubo con passion fruit al mango glassata al cioccolato su una base di biscotto con scorza di limone. “Siamo davvero onorati di avere la presenza di questi grandi professionisti – ha detto dal palco il direttore del centro, Massimo Falcinelli – e siamo lieti che anche il pubblico, a cui la festa è dedicata, ci segua con tanto interesse. Abbiamo registrato anche la presenza di ospiti stranieri, oltre agli affezionati del territorio, e questo ci inorgoglisce”.

Assieme al direttore, sono intervenuti i signori Luca e Filomena, della Gelateria del Centro, che sta fornendo un supporto logistico non indifferente alla festa e che ha contribuito alla costituzione di 8 postazioni dove è possibile degustare altrettanti gusti di gelato. Il “grazie” è andato anche al responsabile dell’ufficio marketing di Odos Group, Calogero Sanfilippo, organizzatore dell’evento per il centro. Anche sabato 3 e domenica 4 agosto, dunque, si rinnoveranno gli appuntamenti con le degustazioni e i cooking show, mentre il calendario della festa è arricchito da nomi dello spettacolo e dell’intrattenimento, anche per i più piccoli, con le esilaranti esibizioni del MagoMefai, le acrobazie di Angel&Demon e lo spettacolo di cerchio aereo con struttura in programma.

Sabato 3 in programma Sbadaclown, con la simpatia unita a equilibrismi e giochi divertenti. Domenica 4 agosto chiuderà l’appuntamento Il Giorgioliere, uno spettacolo elegante di giocoleria.