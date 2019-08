Giorgio Zacco torna al Modica Calcio

Altro bel colpo in entrata per il Modica Calcio di Saro Cervillera che ha trovato il “bomber” del futuro. Si tratta del classe 2002 Giorgio Zacco che torna al Modica Calcio con un curriculum mica male. Il giovane attaccante di scuola Modica Airone, infatti, arriva in rossoblu dopo aver fatto la differenza nei campionati giovanili in cui è sempre stato il protagonista a suon di gol.

Alto 182 centimetri per 62 chilogrammi, Giorgio Zacco nella stagione 2016/2017 con la maglia del Modica Airone è stato il capocannoniere del girone E del campionato Giovanissimi regionali realizzando ben 26 reti in 21 presenze. A dicembre del 2017 è stato tesserato dal Modica Calcio dove ha giocato nella formazione “Allievi” e nonostante la sua giovane età ha “timbrato” tre presenze con la prima squadra allora allenata da Franco Rappocciolo, per poi tornare al Modica Airone dove nella stagione 2018/2019 ha realizzato 22 reti in 23 presenze con la formazione “Allievi” regionali. Il giovane “tigrottino” è stato voluto fortemente dal presidente Michele Zocco che lo ha visto nascere calcisticamente e ne ha seguito la sua crescita esponenziale degli ultimi anni.

“Giorgio Zocco – spiegano i dirigenti del Modica Calcio – è uno dei migliori giovani in circolazione e non ci siamo fatti scappare l'occasione per riportarlo in rossoblù, visto che ha già assaporato lo spogliatoio dei “Tigrotti” già un paio di stagioni fa. Su giovani interessanti come lui – continua – dobbiamo puntare per il futuro e grazie al mix di giovani e di atleti esperienti puntiamo a far crescere tutti i nostri calciatori in quota under. Ringraziamo il Modica Airone per la disponibilità mostrata nei nostri confronti – conclude il massimo dirigente del Modica Calcio – sperando che questo rapporto di collaborazione possa continuare anche in futuro e magari radicarsi ulteriolmente”. “Sono onorato e felice di tornare al Modica Calcio e poter indossare una maglia blasonata come quella rossoblù – spiega Giorgio Zacco – nonostante avessi avuto richieste anche da squadre di serie superiore – conclude – ho scelto il Modica Calcio perchè poter vestire la maglia della propria città è un onore”.