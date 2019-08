Incidente in moto: muore poliziotto di 39 anni Salvatore D'anna

Incidente stradale mortale la notte scorsa, intorno alle 2.30, a Villafranca. A perdere la vita è stato un poliziotto di Messina, Salvatore D’Anna di 39 anni che viaggiava a bordo di una moto.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente autonomo il 39enne si sarebbe schiantato con la moto contro un palo della pubblica illuminazione mentre stava transitando dalla via Madonna del Tindari, che delimita esternamente l'area ex "Pirelli", di fronte a villa Marullo. I utili i tentativi del personale del 118 di rianimare il 39enne, morto subito dopo l’impatto. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.