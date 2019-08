Dieta zero carboidrati per dimagrire subito 3 kg

La dieta zero carboidrati può far dimagrire velocemente 3 kg in pochi giorni e ridurre il gonfiore della pancia. Si basa su un regime alimentare fatto di verdure, pesce, carne bianca e frutta. la dieta senza carboidrati non po’ essere seguita per un lungo periodo ma semplicemente per pochi giorni e per perdere qualche chilo in eccesso.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero della dieta senza carboidrati. Colazione con caffè senza zucchero e frutta di stagione oppure una tisana accompagnata da due fette biscottate integrali oppure ancora una sana spremuta di pompelmo o di arancia alla quale possono essere aggiunti un paio di biscotti secchi. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: insalata e carne cucinati senza sale o un filetto di manzo, una fesa di tacchino o un petto di pollo alla griglia e verdure cotte al vapore. Merenda: frutta fresca. Cena: minestrone o passato di verdure e insalate e pesce alla griglia.

La dieta zero carboidrati permette di perdere peso velocemente e ridurre il gonfiore della pancia però deve essere fatta sotto stretto controllo medico e per un periodo di tempo che non superi i dieci giorni. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete o malattie ai reni. Infine ricordiamo che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.