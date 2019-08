Dieta Plank per dimagrire 4 kg velocemente: menù completo

La dieta Plank può far dimagrire fino a 4 kg in 10 giorni. E’ una dieta che si basa sul consumo di proteine, verdure e frutta. Durante la dieta bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua.

La dieta Plank è una dieta ipocalorica facile da seguire. ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù giornaliero per una settimana completo della dieta Plank. Lunedì: colazione con un caffé senza zucchero in quantità desiderata. Pranzo: due uova sode con spinaci poco salati. Cena: una grande bistecca o tre fette di arrosto con insalata verde e sedano. Martedì: colazione con un caffé, senza zucchero ed un panino. Pranzo: una grande bistecca, insalata verde ed un frutto a piacere. Cena: prosciutto cotto in quantità desiderata. Mercoledì: colazione con un caffé, senza zucchero ed un panino. Pranzo: due uova sode con insalata verde e pomodori. Cena: prosciutto cotto ed insalata verde.

Giovedì: colazione con un caffé senza zucchero ed un panino. Pranzo: un uovo sodo, carote cotte o crude, formaggio svizzero. Cena: frutta e yogurt naturale. Venerdì: colazione con un caffé, senza zucchero ed un panino. Pranzo: pesce lesso e pomodori. Cena: una bistecca ed insalata verde. Sabato: colazione con un caffé, senza zucchero ed un panino. Pranzo: pollo alla griglia. Cena: due uova sode e carote cotte o crude. Domenica: colazione con un tèe con limone. Pranzo: una bistecca alla griglia e frutta a scelta. Cena: a scelta tra un menù della settimana. Durante la dieta devono essere eliminate tutte le bevande alcoliche e zuccherate e ogni tipo di snack o dolce salato.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete o malattie ai reni. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.