Dieta lampo di agosto per dimagrire in 3 giorni: menù giorno per giorno

La dieta lampo di agosto è tra le diete estive che aiutano a dimagrire e a perdere i chili in eccesso depurando l’organismo. La dieta lampo di agosto dura 3 giorni e aiuta a drenare i liquidi in eccesso.

La dieta lampo di agosto si basa su un menù a base di cibi proteici e prevede l’esclusione di zucchero, pasta, cereali, legumi e patate, l’unico carboidrato ammesso è il pane e comunque integrale e da assumere al mattino durante la prima colazione. Ma vediamo cosa si mangia un esempio di menù completo della dieta lampo di agosto. Primo giorno: appena svegli un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Colazione: tè verde, un toast con prosciutto cotto sgrassato. Spuntino: una tazza di tisana una banana. Pranzo: cosce di pollo al forno con peperoni, insalata mista con cetrioli e belga. Merenda: una tazza di tisana, un vasetto di yogurt bianco senza zucchero. Cena: una tazza di brodo vegetale, pesce alla griglia, broccoli e cavolfiori lessati. Dopo cena: una tazza di tisana.

Secondo giorno: appena svegli: due bicchieri di acqua naturale. Colazione: una tazza di tè verde o caffè d’orzo, un uovo alla coque, una fetta di pane integrale tostato. Spuntino: una tisana al finocchio, una fetta di ananas naturale. Pranzo: 150 g. di insalata di con polpo lessato, sedano e pomodori. Merenda: uno yogurt biologico al naturale con un cucchiaino di lecitina di soia, una tazza di tisana. Cena: vellutata di porri e spinaci, 70 g. di ricotta magra, insalata mista. Dopo cena: una tazza di tisana. Terzo giorno: appena svegli un bicchiere di acqua con il succo di un limone. Colazione: una tazza di tè verde o caffè d’orzo, una fetta di pane integrale tostato con crescenza light. Spuntino: una tazza di tisana, una spremuta di pompelmo.

Pranzo: minestrone, un hamburger e insalata mista. Merenda: uno yogurt biologico al naturale con un cucchiaino di lecitina di soia e una tisana. Cena: pesce al cartoccio, verdure alla griglia tipo melanzane e zucchine. Dopo cena: una tazza di tisana. La dieta lampo di agosto non può essere seguita oltre i 3 giorni. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi dieta o regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di varie patologie tra cui il diabete. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata è puramente indicativa e che la dieta va sempre elaborata e preparata da un medico specialista in base alle singole caratteristiche della persona.