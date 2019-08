Governo, Di Maio avverte la Lega se ha in mente altro lo dica

Una foto di gruppo con il premier e altri due ministri di area M5S. Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio si affida a Facebook per serrare i ranghi nella compagine governativa pentastellata, con un post e un'immagine che lo ritrae sorridente accanto a Giuseppe Conte e ai titolari della Giustizia e dei Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro.

"Noi siamo qui per fare. Il governo deve fare. Le forze politiche che sostengono questo governo devono impegnarsi a fare le cose - scrive Di Maio nel post su Facebook -. Solo che a tratti si fa confusione tra maggioranza e opposizione. Mi aspetterei muri e 'no' dalle forze di opposizione, che poi e' quello che fanno. Ma da chi sostiene questo governo mi aspetto lealta' e sostegno a riforme e norme che dobbiamo portare avanti. Perche' questo non e' un gioco, abbiamo delle responsabilita'. Adesso dimostriamo di meritarci la fiducia che ci hanno dato gli italiani.

Se ci sono problemi si risolvono, ma poi si va avanti. Attacchi, sparate fuori dalle righe, a cosa servono? Di sicuro non fanno bene al Paese. Dobbiamo governare? Bene, facciamolo con serenita' e trasparenza. Se qualcuno invece ha in mente altro, lo dica tranquillamente - conclude il vicepremier -. Penso che possiamo fare tanto con questo governo, ma ci deve essere la volonta' politica da parte di tutti. Da parte del MoVimento 5 Stelle c'e'!".

(ITALPRESS)