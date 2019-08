Educazione civica obbligatoria a scuola, è legge

L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl sull'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. "Oggi e' una giornata storica! Finalmente ritorna l'educazione civica come materia obbligatoria nelle scuole - scrive su facebook il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti - Un traguardo necessario per le giovani generazioni perche' sono i valori indicati nella Costituzione a tenere unito il nostro Paese.

Grazie all'impegno della Lega - Salvini Premier, un'altra promessa e' stata mantenuta. Il compito della scuola e' di educare alla cittadinanza attiva, al rispetto delle regole, all'accoglienza e all'inclusione, valori alla base di ogni democrazia. Torneremo a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunita'".

