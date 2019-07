Berlusconi lancia appello ai moderati per una federazione di centro

Un appello all'"altra Italia", quella dei moderati, non per formare un nuovo partito ma per dar vita a una federazione di centro che sia alleata e "non subordinata" alle altre forze del centrodestra. A lanciarlo e' il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

"Sento il dovere di rivolgermi ancora una volta con un estremo appello all'Italia responsabile, seria, costruttiva, quell''altra Italia', l'Italia vera, che oggi e' pressoche' priva di una rappresentanza politica, perche' non va a votare o disperde il suo voto - afferma l'ex premier -. Un'Italia che dalla politica si aspetta equilibrio, saggezza, esperienza, competenza, spirito di servizio e non protagonismo. L'Italia che lavora e che apprezza chi sa lavorare. L'Italia che non confonde umanita' con buonismo ne' rigore con cinismo". "Credo sia giunto il momento di chiamare a raccolta tutti i soggetti, i singoli cittadini che fanno parte di questa 'altra Italia', le realta' organizzate, le forze politiche, gli amministratori locali, le associazioni, le realta' civiche che avvertono questo vuoto - spiega Berlusconi -.

Non si tratta di fondare un nuovo partito, ma di creare una federazione fra i soggetti che pensano a un nuovo centro moderato ma innovativo, nettamente alternativo alla sinistra, saldamente ancorato alle idee e ai valori liberali e cristiani, alla tradizione democratica e garantista della civilta' occidentale, in prospettiva alleato ma non subordinato alle altre forze del centro-destra. Di quest'area politica Forza Italia e' parte costituente essenziale, ma non intende assumere alcun ruolo egemonico: al contrario, si mette al servizio di un progetto piu' ampio, per coinvolgere in una nuova politica concreta, l'Italia migliore".

(ITALPRESS)