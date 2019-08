Licenze taxi a Modica, esame per l'assegnazione

Esame dei candidati al concorso, promosso dal Comune di Modica, per l’assegnazione di cinque licenze per il servizio taxi e due per il servizio taxi con veicoli attrezzati per il trasporto di disabili, la Cna comunale di Modica è stata coinvolta come parte attiva nella commissione di valutazione. Il funzionario Tonino Garofalo è stato designato dalla Cna di Ragusa come componente della commissione.

Nel corso degli ultimi mesi, si sono svolte le varie sedute e le varie sessioni d’esame, con successiva richiesta di integrazione dei titoli, fino alla pubblicazione, sul sito del Comune di Modica, della graduatoria finale. I lavori della commissione sono stati coordinati dal dirigente dell’ente di palazzo San Domenico, Vincenzo Terranova. “Questo lavoro – sottolineano il responsabile organizzativo della Cna comunale di Modica, Carmelo Caccamo, e il responsabile Turismo e commercio della Cna territoriale di Ragusa, Alessandro Di Martino – si inserisce all’interno di un ragionamento più ampio che la sede locale della Cna sta portando avanti nel corso di questi mesi per articolare servizi di qualità a sostegno dei maggiori flussi turistici registrati in città.

Di recente il nostro intervento indirizzato verso una regolamentazione della tassa di soggiorno e un suo utilizzo mirato ci ha permesso di diventare punto di riferimento per le strutture extra alberghiere, registrando le esigenze dell’indotto turistico.