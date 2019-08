Aggiudicati i lavori della Roccazzo-Chiaramonte Gulfi

Aggiudicati i lavori per la manutenzione straordinaria della Roccazzo-Chiaramonte Gulfi per consentire la cronoscalata della ‘Monti Iblei’. E’ stato firmato il contratto con la ditta L.P. Costruzioni di Modica per la realizzazione dei lavori di ripavimentazione di alcuni tratti della strada Roccazzo-Chiaramonte Gulfi, utili per consentire la disputa della cronoscalata in salita ‘Monti Iblei’.

I lavori a base d’asta erano di 156 mila euro, a valere sui fondi ex Insicem, e sono stati aggiudicati col ribasso del 33, 93% per un importo di 106 mila euro. A firmare il contratto, nel giorno della sua ultima giornata lavorativa, il segretario generale dell’Ente Vito Vittorio Scalogna che da domani va in pensione dopo oltre 40 anni di servizio. I lavori prevedono il rifacimento del manto stradale e che siano completati entro il 31 agosto in modo da poter consentire in tutta sicurezza la disputa della gara automobilistica in salita in programma a settembre.