Presentata l'estate chiaramontana

Presentato il cartellone di eventi estivi a Chiaramonte Gulfi. Presente il sindaco Sebastiano Gurrieri, particolarmente orgoglioso della proposta culturale offerta. Un calendario variegato messo a punto grazie alla preziosa direzione artistica di Mario Incudine, dall’anno scorso cittadino onorario della città, e di Costanza DiQuattro, coordinatrice artistica e cofirmataria del cartellone.

Entrambi hanno presentato il programma e gli eventi di punta, spiegando il lungo lavoro di confezionamento che saprà soddisfare ogni richiesta. Con loro stamani, anche il presidente del Consiglio comunale Alessia Puglisi, l’assessore alla pubblica istruzione e politiche giovanili Veronica Sammatrice e l’assessore ai beni culturali e al bilancio economico Cristina Terlato. Un’estate tutta da vivere: ogni sera fino a metà settembre, tantissimi appuntamenti che spazieranno dal teatro, alla musica, con una speciale rassegna dedicata al jazz con ospiti i fratelli Cutello, Paolo Fresu e Gegè Telesforo, ma anche lo sport, l’arte e persino un appuntamento dedicato alla prevenzione cardiovascolare e alle nuove scoperte archeologiche fatte a Chiaramonte. A essere coinvolto non solo il centro cittadino, ma anche le zone rurali: perché tutto il territorio diventi protagonista dell’estate iblea.

Un calendario molto ampio: Sei reading emozionanti dedicati ai grandi autori classici, come Omero e Viriglio, ma anche a Leopardi in occasione del 200° anniversario de L’infinito, a Sciascia, Bufalino, Consolo – svela la cofirmataria della direzione artistica Costanza DiQuattro – Fra tutti, mi preme citare l’appassionato omaggio a Serafino Amabile Guastella, figlio prezioso della terra chiaramontana, nel 200° anniversario dalla nascita, che il 10 agosto sarà ricordato in una serata intensa con le letture delle sue opere dalla voce profonda di Andrea Tidona”. La figura di Serafino Amabile Guastella sarà al centro di una serie di altri appuntamenti che accompagneranno tutto l’anno chiaramontano, preannunciati dallo stesso Incudine e che vedranno il diretto coinvolgimento della comunità.

In programma, tanti gli ospiti attesi: da Dario Vergassola e David Riondino ad Amanda Sandrelli, a Vanessa Gravina e Giorgio Lupano a Pippo Pattavina ed Ezio Donato, ma anche tante le compagnie amatoriali locali.