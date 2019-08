Autori e libri a Sampieri, c'è Maurizio Crosetti

“Autori & Libri, Conversando a Sampieri” al via oggi, 1 agosto, la rassegna letteraria del PataPata che vede protagonista Maurizio Crosetti. L'inaugurazione è alle ore 19. Infatti, dopo aver dato il via a “Libri sotto un cielo di stelle”, la rassegna letteraria del Millennium, Maurizio Crosetti, firma di Repubblica, discuterà del suo libro “Il suo nome è Fausto Coppi” con Salvatore Cannata.

A cento anni dalla nascita, i trionfi, le sconfitte, gli amori, le tragedie di Fausto Coppi raccontati con la voce dei personaggi che gli sono stati vicini: dai familiari ai fedeli gregari, dalla dama bianca all’amico-rivale Bartali. A ognuno di loro Maurizio Crosetti affida un pezzo di storia e, attraverso loro, affresca l’avventura sportiva e umana di un’anima inquieta che ha incarnato l’essenza stessa di un’Italia fiaccata dalla guerra ma in cerca di nuovo entusiasmo. Una società in vorticoso cambiamento, con le sue ipocrisie e le sue nobiltà, sfila in bianco e nero accanto alla leggendaria bicicletta dell’Airone, del Campionissimo. Che avrà, infine, l’ultima parola. Prossimo appuntamento il 18 agosto con L'albatro di Simona Lo Iacono.