Controlli a bordo della Ocean Castle carica di grano al Porto di Pozzallo

I militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo hanno accompagnato stamattina i funzionari del Nucleo operativo del Corpo forestale della Regione Siciliana, del Servizio fitosanitario regionale, dell’Ispettorato centrale repressioni frodi di Palermo, della Sanità marittima di Siracusa e dell’Agenzia delle Dogane a bordo della motonave “OCEAN CASTLE”, di bandiera maltese, carica di grano.

La nave è approdata la sera di martedì 30 luglio con a bordo 19.192 tonnellate circa di grano duro alla rinfusa, da scaricare interamente nel porto di Pozzallo. La nave, proveniente dal porto spagnolo di Algesiras, dove aveva effettuato uno scalo tecnico per rifornimento carburante, era precedentemente partita dal porto di Montreal (Canada), dove aveva caricato il grano da scaricare a Pozzallo. Come per tutti gli altri carichi di prodotti agroalimentari scaricati nel porto di Pozzallo di origine extra UE, i controlli in questione riguardano sia la qualità dei prodotti alimentari da commercializzare che la correttezza e completezza della documentazione amministrativa, doganale e fiscale relativa al carico, per il successivo rilascio della certificazione fitosanitaria ed il nulla osta all’importazione per la relativa nazionalizzazione della merce.

I controlli sono iniziati alle ore 11:30 circa e sono terminati alle ore 14:30, con il prelievo di campioni del prodotto da parte degli Enti competenti per le successive analisi sulla qualità e caratteristiche fitosanitarie del grano trasportato. I controlli e le attività ispettive effettuate s’inseriscono nell’ambito delle verifiche di prevenzione e contrasto alle frodi agro-alimentari e vengono svolte congiuntamente da personale tecnico dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), dalla Sanità Marittima di Siracusa e dal Servizio fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione.

Come da procedura vengono prelevati dei campioni sia al momento dello sbarco sia presso i destinatari finali, in modo da accertare l’esatta provenienza e corretta tracciabilità delle merci trasportate via mare, unitamente al rispetto dei valori e parametri stabiliti dalla vigente normativa di settore per garantire il rispetto delle caratteristiche e della qualità del prodotto da immettere nel mercato nazionale.