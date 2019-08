Comiso, bollette Tari in ritardo, ma non ci sarà mora

Comunicazione urgente per i contribuenti di Comiso da parte dell'assessore Pepi. “Per ragioni non imputabili all’ente Comune di Comiso – comunica l’assessore Manuela Pepi – ma al servizio di spedizione di Poste Italiane, non è pervenuta nei tempi previsti la fattura dell’acconto TARI la cui scadenza era fissata per il 31 luglio.

L'assessore rassicura tutti i cittadini del fatto che non saranno soggetti all’applicazione di interessi di mora. L’amministrazione – conclude la Pepi – si sta già attivando per prorogare la data di scadenza che sarà comunicata a breve”.