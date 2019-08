Abbonamenti bus on line, la proposta di Gioventù nazionale Modica

Gioventù nazionale Modica lancia una proposta utile agli studenti pendolari. La possibilità di fare on line gli abbonamenti per il trasporto con i bus. Essere al passo con la tecnologia è ormai diventato un aspetto necessario per agevolare gli utenti. E' per questo che il Comune di concerto con l'AST dovrebbe dotarsi quanto prima di un canale online di rilascio di ticket ed abbonamenti.

Attualmente, gli studenti sono costretti a ritirare gli abbonamenti brevi manu presso l'ufficio scolastico. "È una proposta che speriamo possa, per il prossimo anno, modernizzare il sistema-spiega il portavoce cittadino di Gioventù Nazionale- Giovanni Baglieri- l'acquisto online di biglietti e abbonamenti si è rivelata utile anche per altri settori concernenti eventi e spettacoli. Questa politica applicata al caso di specie, ridurrebbe le code agli sportelli, non sottoporrebbe l'utente a vincoli di orari di chiusura degli uffici, e smaltirebbe non poco, il lavoro degli impiegati.

La possibilità di acquisto di biglietti o abbonamenti online, rappresenterebbe un passo avanti, non solo per lo studente che con facilità scarica l'abbonamento mensile, ma ampliandone il raggio d'offerta potrebbe soddisfare anche le richieste turistiche".