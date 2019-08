A Marina di Modica la Summer edition di Birrocco

Si svolgerà a Marina di Modica la nuova edizione estiva della Summer Edition di Birrocco, la manifestazione interamente dedicata al mondo della birra artigianale e che ormai da cinque anni è divenuta uno degli appuntamenti più apprezzati nel panorama delle offerte culturali della Sicilia. Birrocco tornerà ad animare il centro storico di Ragusa dal 6 all’8 settembre ma prima, sarà al mare.

Non sarà più Marina di Ragusa ad ospitare l’anticipazione estiva dell’evento, ma bensì la bellissima Marina di Modica che si trasformerà dunque nella capitale siciliana della birra durante il fine settimana dal 16 al 18 agosto. Un altro importante evento che animerà la località balneare ed accrescerà l’offerta già ricchissima della frazione di Modica. Decine e decine di differenti birre artigianali tutte pronte per essere degustate, faranno da sfondo ideale per una tre giorni interamente dedicata al divertimento, con concerti e tante attività a cornice. L’obiettivo è quello di coinvolgere il pubblico locale e i turisti che durante il periodo estivo frequentano il litorale ibleo. Per tre serate consecutive, i giardini del lungomare di Marina di Modica ospiteranno gruppi musicali e dj per un’offerta musicale di tutto rispetto.

All’intero dell’anteprima rivestiranno una grande importanza gli stand dedicati al food, che permetteranno a tutti i presenti di alternare ottime pietanze, tipiche e non, con fiumi di birra artigianale e ottima musica. Si inizierà venerdì 16 agosto con l’esibizione del gruppo Sing-hiozzo in un concerto tributo alla band dei Negramaro ed a seguire dj set fino a notte fonda. Sabato 17 agosto a salire sul palco saranno invece i dj Eugenio Ferrara, Daniele Scalone e Giovanni Massari per un OneHour Session con i dj e gli stili musicali che si alterneranno ogni ora regalando l’opportunità a tutti i presenti di scegliere il proprio stile musicale preferito.

L’ultima serata di questa anteprima estiva del Birrocco 2019, in programma domenica 18 agosto, sarà caratterizzata dall’atteso concerto del gruppo dei Baciamolemani che si esibiranno sul palco dei giardini del lungomare di Marina di Modica seguiti dal consueto dj set conclusivo.