Rossi concentrato sul Mondiale, Vinales Yamaha su strada giusta

Dopo la pausa estiva torna in questo weekend la MotoGP. Appuntamento col GP della Repubblica Ceca, sul circuito di Brno; a seguire, dopo sette giorni, il circo del Motomondiale si spostera' in Austria, lungo il Red Bull Ring.

"Durante questa periodo di stop delle gare era importante prendersi del tempo libero, dopo la prima parte della stagione, e riposare un po'. Ora pero' non vedo l'ora di tornare in pista, di nuovo a bordo della mia M1 e di concentrarmi su questa seconda parte del Mondiale. Avremo due GP consecutivi nei quali sara' necessario far funzionare tutto bene", ha detto Valentino Rossi, in cerca di riscatto con la sua Yamaha. Piu' ottimista il compagno di scuderia Maverick Vinales. "Inizio la seconda parte del campionato con uno stato d'animo molto positivo.

Dopo la vittoria ad Assen e il secondo posto al Sachsenring sono andato in vacanza molto felice, con la convinzione di essere sulla buona strada e con la tranquillita' di aver fatto un buon lavoro. Ho riposato un po' durante la pausa estiva ma ho portato avanti anche il programma di allenamento, per arrivare a questo GP fisicamente e mentalmente a posto", ha dichiarato il pilota spagnolo.

(ITALPRESS)