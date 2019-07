Krios Aliaj tigrotto del Modica Calcio

“Far parte di un progetto così importante in una piazza come Modica è molto emozionante”. Sono queste le prime parole da nuovo “Tigrotto” di Krios Aliaj che farà parte della rosa di Rosario Cervillera che inizierà la preparazione i primi giorni della prossima settimana. Il classe ’94, ex Frigintini, ha incontrato il presidente Michele Zocco e ha immediatamente trovato l’accordo per vestire il rossoblù.

"Darò tutto per questa maglia – continua – e spero di poter dare il mio contributo al fine di centrare l’obiettivo che la dirigenza si è posto fin dai primi giorni del suo insediamento. Se sono qui – conclude – è tutto merito del presidente Michele Zocco che mi ha voluto fortemente come pedina del suo progetto. Ho avuto molte richieste, ma appena mi ha chiamato il presidente Zocco ho subito capito che il Modica Calcio sarebbe stata la mia nuova squadra. Ringrazio tutta la dirigenza per la fiducia che hanno riposto in me e spero di ricambiarla sul campo. Sono felice ed emozionato di vestire la maglia rossoblù del Modica Calcio e non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

Particolarmente felice della scelta fatta da Krios Aliaj il presidente Michele Zocco: “Con Krios – spiega il massimo esponente del sodalizio modicano – si è instaurato un rapporto che va oltre lo sport. Negli ultimi tre anni – continua – è stato sempre con me e ho potuto constatare la sua crescita sia a livello umano, sia a livello sportivo. Krios è un ragazzo che quando entra in campo ci mette il cuore e la grinta necessaria per difendere al meglio la maglia che indossa."